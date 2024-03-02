росіяни демонтують шахти на окупованій Луганщині
Київ • УНН
Окупанти демонтують обладнання з двох вугільних шахт у Луганській області та вивозять його до рф.
На території Луганської області російські окупанти розпочали демонтаж вугледобувних шахт. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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На Луганьщині триває процес демонтажу вугледобувних шахт "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна" на підприємствах Довжанська.
За інформацією, обладнання розбирають за вказівкою нових інвесторів, а все здобуте вивозять на територію рф.
Згідно із рішенням так званого "уряду лнр", шахти вони передають за безцінь і без конкурентних торгів. Тобто, самі обирають, кому доручити нищити промисловість
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