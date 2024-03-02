россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине
Киев • УНН
Оккупанты демонтируют оборудование с двух угольных шахт в Луганской области и вывозят его в РФ.
На территории Луганской области российские оккупанты начали демонтаж угледобывающих шахт. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.
Детали
На Луганщине продолжается процесс демонтажа угледобывающих шахт "Красный партизан" и "Должанская капитальная" на предприятиях Довжанска.
По информации, оборудование разбирают по указанию новых инвесторов, а все добытое вывозят на территорию рф.
Согласно решению так называемого "правительства ЛНР", шахты они передают за бесценок и без конкурентных торгов. То есть, сами выбирают, кому поручить уничтожать промышленность
Луганщина: враг усилил авиационное воздействие по всему участку фронта - ОВА29 февраля 2024, 08:30 • 18876 просмотров
россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине
Оккупанты демонтируют оборудование с двух угольных шахт в Луганской области и вывозят его в РФ.
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