россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине

На территории Луганской области российские оккупанты начали демонтаж угледобывающих шахт. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

На Луганщине продолжается процесс демонтажа угледобывающих шахт "Красный партизан" и "Должанская капитальная" на предприятиях Довжанска.

По информации, оборудование разбирают по указанию новых инвесторов, а все добытое вывозят на территорию рф.

Согласно решению так называемого "правительства ЛНР", шахты они передают за бесценок и без конкурентных торгов. То есть, сами выбирают, кому поручить уничтожать промышленность - заявил Артем Лысогор.

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