В Луганской области началось расследование дел двух "судей "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Прокуратура Луганской области начала досудебное расследование в отношении двух судей террористической организации "ЛНР" по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Досудебным расследованием установлено, что указанные лица, будучи судьями Луганского окружного административного суда, с целью укрепления незаконной власти представителей "ЛНР" и желая способствовать ее деятельности, стали участниками указанной террористической организации.
Находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, судьи осуществляют правосудие от имени "ЛНР" и выносят незаконные решения. Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, они объявлены в розыск.
Напомним, решением Ужгородского горрайонного суда жителю Кропивницкого Александру Билобородьку, подозреваемому в поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.