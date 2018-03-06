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На Луганщині почалось розслідування справ двох "суддів "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратура Луганської області розпочала досудове розслідування стосовно двох суддів терористичної організації "ЛНР" за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи, будучи суддями Луганського окружного адміністративного суду, з метою укріплення незаконної влади представників “ЛНР” та бажаючи сприяти її діяльності, стали учасниками вказаної терористичної організації.

Перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, судді здійснюють правосуддя від імені “ЛНР” та виносять незаконні рішення. Оскільки вказані особи переховуються від слідства та суду, вони оголошені у розшук.

Нагадаємо, рішенням Ужгородського міськрайонного суду мешканцю Кропивницького Олександру Білобородьку, підозрюваного у підпалі Товариства угорської культури Закарпаття, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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