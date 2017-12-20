В Луганской области задержано очередного информатора "ЛНР"

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личный состав подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области. Оперативники СБ Украины задержали информатора на одном из пунктов пропуска на линии разграничения и изъяли средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать кураторам.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли агитационные материалы так называемой "ЛНР" и деньги, полученные от террористов. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.