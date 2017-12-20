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На Луганщині затримано чергового інформатора "ЛНР"

Київ • УНН

 • 7314 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали під час перетину лінії розмежування інформатора терористичної організації “МДБ ЛНР”. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

На Луганщині затримано чергового інформатора "ЛНР"

“Правоохоронці встановили, що уродженець Луганську, який проживає на підконтрольній Україні території, збирав інформацію для так званих “спецслужб ЛНР”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, за грошову винагороду він передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Луганської області. Оперативники СБ України затримали інформатора на одному з пунктів пропуску на лінії розмежування та вилучили засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати кураторам.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили агітаційні матеріали так званої “ЛНР” та гроші, отримані від терористів. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (учать у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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