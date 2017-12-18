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Справу збитого Іл-76 щодо ватажка "ЛНР" повернули до райсуду Дніпра

Справу збитого Іл-76 щодо ватажка "ЛНР" повернули до райсуду Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області повернула до Красногвардійського районного суду Дніпра кримінальне провадження за підозрою трьох осіб у збитті військового літака Іл-76 над Луганськом у липня 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.

"Відповідну ухвалу сьогодні, 18 грудня 2017 року, винесла колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області під час розгляду подання Красногвардійського районного суду щодо направлення вищезазначеного кримінального провадження до іншого суду", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у збитті літака Іл-76, на борту якого перебувало 49 українських військових, підозрюються громадяни Плотницький, Патрушев і Гурєєв.

Нагадаємо, ватажків "ЛНР" заочно судитимуть у справі збитого Іл-76.

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