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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 26526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 12505 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101907 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103803 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118880 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103889 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106237 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112836 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117272 просмотра

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Дело сбитого Ил-76 в отношении главаря "ЛНР" вернули в райсуд Днепра

Дело сбитого Ил-76 в отношении главаря "ЛНР" вернули в райсуд Днепра

Киев  •  УНН

 • 10485 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области вернула в Красногвардейский районный суд Днепра уголовное производство по подозрению трех человек в сбивании военного самолета Ил-76 над Луганском в середине июля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Соответствующее постановление сегодня, 18 декабря 2017 года, вынесла коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области во время рассмотрения представления Красногвардейского районного суда о направлении вышеупомянутого уголовного производства в другой суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в сбивании самолета Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военных, подозреваются граждане Плотницкий, Патрушев и Гуреев.

Напомним, главарей "ЛНР" будут заочно судить по делу сбитого Ил-76

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