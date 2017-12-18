Дело сбитого Ил-76 в отношении главаря "ЛНР" вернули в райсуд Днепра

"Соответствующее постановление сегодня, 18 декабря 2017 года, вынесла коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области во время рассмотрения представления Красногвардейского районного суда о направлении вышеупомянутого уголовного производства в другой суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в сбивании самолета Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военных, подозреваются граждане Плотницкий, Патрушев и Гуреев.

Напомним, главарей "ЛНР" будут заочно судить по делу сбитого Ил-76