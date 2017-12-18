Дело сбитого Ил-76 в отношении главаря "ЛНР" вернули в райсуд Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области вернула в Красногвардейский районный суд Днепра уголовное производство по подозрению трех человек в сбивании военного самолета Ил-76 над Луганском в середине июля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Соответствующее постановление сегодня, 18 декабря 2017 года, вынесла коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области во время рассмотрения представления Красногвардейского районного суда о направлении вышеупомянутого уголовного производства в другой суд", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в сбивании самолета Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военных, подозреваются граждане Плотницкий, Патрушев и Гуреев.
Напомним, главарей "ЛНР" будут заочно судить по делу сбитого Ил-76