В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Луганской области задержали участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя. Сорокино (ранее м. Краснодон), который с января по декабрь 2015 года занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков", - говорится в сообщении.
Мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г. Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения.
Впоследствии мужчина покину подразделение из-за тяжелых условий труда и плохое отношение.
Сейчас мужчина передано в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
Напомним, в Луганской области задержали участника "народной милиции ЛНР".