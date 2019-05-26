На Луганщині затримали бойовика “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Луганській області затримали учасника незаконного збройного формування так званої “ЛНР”, який ремонтував техніку окупантам. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відділ комунікації поліції Луганської області.
“Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали 61-річного мешканця м. Сорокине (раніше м. Краснодон), який з січня по грудень 2015 року перебував на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад бойовиків”, — йдеться у повідомленні.
Чоловік займався ремонтними роботами на заводі “АЗЧ” у м. Сорокине, де на той час знаходилась військова техніка його підрозділу.
Згодом чоловік покину підрозділ через важкі умови праці та погане ставлення.
Наразі чоловіка передано до Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки та прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, у Луганській області затримали учасника “народної міліції ЛНР”.