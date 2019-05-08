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На Луганщині затримали "народного міліціонера ЛНР"

На Луганщині затримали "народного міліціонера ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Луганській області затримали учасника "народної міліції ЛНР". Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.

Так, під час несення служби з охорони громадського порядку та безпеки в смт Мілове бійці батальйону "Луганськ-1" виявили та затримали мешканця м. Ровеньки, який за поліцейськими базами даних значиться як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях.

"Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що у 2016 році через скрутне матеріальне становище чоловік вступив до лав "народної міліції" так званої "ЛНР" у м. Хрустальний", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у поліції, чоловік, пропрацювавши 10 днів водієм господарського взводу, покинув лави бойовиків "через атмосферу суцільного алкоголізму в підрозділі".

"Наразі затриманого передано до Управління СБУ в Луганській області для проведення подальшої перевірки", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у Донецький області суд визнав місцевого жителя винним в участі у "ДНР" і призначив йому покарання - 3 років позбавлення волі.

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