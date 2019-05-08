Жителя Донецької області засудили за службу в лавах бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Донецький області суд визнав місцевого жителя винним в участі у незаконному збройному формуванні і призначив йому покарання - 3 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Дружківський міський суд погодився з позицією публічного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, та визнав 33-річного мешканця м. Добропілля винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, тобто в участі у діяльності не передбаченого законом України збройного формування", - йдеться в повідомленні.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
За даними слідства, у травні-червні 2014 року чоловік добровільно вступив до лав одного з підрозділів незаконного збройного формування "ДНР" та ніс службу на блокпосту, розташованому у с. Піски Ясинуватського району.
До обов’язків чоловіка, окрім чергування, входили перевірка документів у водіїв і пасажирів та огляд транспортних засобів, на яких вони переміщувались в зазначеному районі.
"Влітку 2015 року під час відпрацювання правоохоронними органами м. Добропілля його було встановлено та викрито", - зазначили у відомстві.
Чоловік своєї провини не визнавав.
Нагадаємо, суд засудив громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у діяльності терористичних організацій та не передбачених законом збройних формувань, до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.