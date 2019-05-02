Суд оголосив вирок найманцю Лусваргі

КИЇВ. 2 травня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у діяльності терористичних організацій та не передбачених законом збройних формувань, до 13 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.