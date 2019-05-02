Суд оголосив вирок найманцю Лусваргі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у діяльності терористичних організацій та не передбачених законом збройних формувань, до 13 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Повідомляється, що обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.
Суд, заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис. гривень.
Зазначається, що при виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений під вартою станом на 2 травня.
Нагадаємо, у судових дебатах прокуратура просила 14 років позбавлення волі для бразильця Рафаеля Лусваргі.
Його затримали та передали до СБУ 4 травня 2018 року. Згодом кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" "ДНР". Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.