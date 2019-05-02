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Суд объявил приговор наемнику Лусварги

Суд объявил приговор наемнику Лусварги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, до 13 лет за решеткой с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Сообщается, что обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

Отмечается, что при исполнении приговора обвиняемому будет зачислено срок, проведенный под стражей по состоянию на 2 мая.

Напомним, в судебных прениях прокуратура просила 14 лет лишения свободы для бразильца Рафаэля Лусварги.

Его задержали и передали в СБУ 4 мая 2018. Впоследствии уголовное производство по Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг" "ДНР". Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

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