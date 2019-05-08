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Жителя Донецкой области осудили за службу в рядах боевиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В Донецкий области суд признал местного жителя виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и назначил ему наказание - 3 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

"Дружковский городской суд согласился с позицией публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и признал 33-летнего жителя г. Доброполье виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, то есть в участии в деятельности не предусмотренного законом Украины вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.

По данным следствия, в мае-июня 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ДНР" и нес службу на блокпосту, расположенном в с. Пески Ясиноватского района.

В обязанности мужчины, кроме дежурства, входили проверка документов у водителей и пассажиров и досмотр транспортных средств, на которых они перемещались в указанном районе.

"Летом 2015 года во время отработки правоохранительными органами г. Доброполье он был установлен и разоблачен", - отметили в ведомстве.

Мужчина своей вины не признавал.

Напомним, суд приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях, до 13 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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