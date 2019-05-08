Жителя Донецкой области осудили за службу в рядах боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Донецкий области суд признал местного жителя виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и назначил ему наказание - 3 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Дружковский городской суд согласился с позицией публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и признал 33-летнего жителя г. Доброполье виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, то есть в участии в деятельности не предусмотренного законом Украины вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.
По данным следствия, в мае-июня 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ДНР" и нес службу на блокпосту, расположенном в с. Пески Ясиноватского района.
В обязанности мужчины, кроме дежурства, входили проверка документов у водителей и пассажиров и досмотр транспортных средств, на которых они перемещались в указанном районе.
"Летом 2015 года во время отработки правоохранительными органами г. Доброполье он был установлен и разоблачен", - отметили в ведомстве.
Мужчина своей вины не признавал.
Напомним, суд приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях, до 13 лет за решеткой с конфискацией имущества.