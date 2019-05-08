В Луганской области задержали "народного милиционера ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Луганской области задержали участника "народной милиции ЛНР". Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.
Так, во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в пгт Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали жителя г. Ровеньки, который по полицейским базами данных значится как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях.
"Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды "народной милиции" так называемой "ЛНР" в г. Хрустальный", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, мужчина, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, покинул ряды боевиков "из-за атмосферы сплошного алкоголизма в подразделении".
"Сейчас задержанного передали в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки", - отметили в ГУНП.
Напомним, в Донецкий области суд признал местного жителя виновным в участии в "ДНР" и назначил ему наказание - 3 года лишения свободы.