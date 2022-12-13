В Луганской области погибли до 60 оккупантов, в Запорожье было ранено около 150 - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Из-за поражения пункта дислокации личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
«В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными», - говорится в сообщении.
Также подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области.
«Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника», - указывается в уведомлении.
Кроме того, сообщается, что с целью восполнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. Следовательно, в городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с пометкой “бронь” в военных билетах.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 95 260 оккупантов.