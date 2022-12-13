На Луганщині загинуло до 60 окупантів, на Запоріжжі було поранено близько 150 - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Через ураження пункту дислокації особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими», - йдеться в повідомленні.
Також підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області.
«Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що з метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 95 260 окупантів.