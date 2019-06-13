На Луганщине в результате обстрела повреждена крыша частного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На Луганщине в результате обстрела в городе Золотое была повреждена крыша частного дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
"Сегодня, в 6:20 в результате обстрела со стороны НВФ “ЛНР “в городе Золотое Попаснянского района была повреждена крыша дома 46-летней женщины”, — говорится в сообщении.
Также, на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе со взрывотехниками. Данный факт зарегистрирован.
Напомним, в Одесской области в городе Рени ночью во дворе жилого дома взорвалась граната.
Как сообщал УНН, оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области.