На Луганщині внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Луганщині внаслідок обстрілу у місті Золоте було пошкоджено дах приватного будинку . Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Луганської області.
“Сьогодні, о 6:20 внаслідок обстрілу з боку НЗФ „ЛНР“ у місті Золоте Попаснянського району було пошкоджено дах будинку 46-річної жінки”, — йдеться в повідомленні.
Також, на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом з вибухотехніками. Даний факт зареєстровано.
Нагадаємо, в Одеській області у місті Рені цієї ночі у дворі житлового будинку вибухнула граната.
Як повідомляв УНН, окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині.