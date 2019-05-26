Окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У суботу спостережна група “Авдіївка” української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Верхньоторецьке, Ясинуватського району Донецької області. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
Так, повідомляється, що 24 травня з 18:30 до 20:02 із напрямку населеного пункту Пантелеймонівка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Верхньоторецьке із станкового протитанкового гранатомету.
При здійсненні фотофіксації спостережною групою зафіксовано, що по вулиці Вишнева 6 внаслідок розриву гранат згорів будинок. Крім того, по тій же вулиці Вишнева 3 внаслідок попадання та розриву гранати, пошкоджено дах житлового будинку.
На щастя, під час обстрілу ніхто з мирних мешканців не постраждав, повідомили в СЦКК.
Як повідомляв УНН, від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію.