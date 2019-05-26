Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19432 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41948 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60495 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75721 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119744 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110876 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 10148 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В субботу наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое, Ясиноватского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.

Так, сообщается, что 24 мая с 18:30 до 20:02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое со станкового противотанкового гранатомета.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой зафиксировано по улице Вишневая 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома.

К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал, сообщили в СЦКК.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию.

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