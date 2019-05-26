Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В субботу наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое, Ясиноватского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.
Так, сообщается, что 24 мая с 18:30 до 20:02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое со станкового противотанкового гранатомета.
При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой зафиксировано по улице Вишневая 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома.
К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал, сообщили в СЦКК.
Как сообщал УНН, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию.