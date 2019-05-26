За добу в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Під ворожий вогонь сьогодні вранці потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового. Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Верхньошироківське”, — повідомив Мотузяник.
Він додав, за попередньою інформацією, від початку поточної доби бойових втрат у лавах український військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил.
Нагадаємо, 25 травня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.