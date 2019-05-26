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На Одещині у дворі житлового будинку вибухнула граната

На Одещині у дворі житлового будинку вибухнула граната

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Одеській області у місті Рені цієї ночі у дворі житлового будинку вибухнула граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ренійське відділення поліції в Одеській області

“Подія сталася цієї вночі у приватному дворі 42-річної місцевої мешканки. Вибухом пошкоджено вікна будинку та автомобіль”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5. З місця події вилучили уламки вибухового пристрою. Їх направлено на експертизу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

В поліції додали, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які до неї причетні.

Нагадаємо, у Рівному невідомі кинули гранату на дах приватного будинку. Внаслідок цього пошкодилась покрівля.

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