На Одещині у дворі житлового будинку вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Одеській області у місті Рені цієї ночі у дворі житлового будинку вибухнула граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ренійське відділення поліції в Одеській області
“Подія сталася цієї вночі у приватному дворі 42-річної місцевої мешканки. Вибухом пошкоджено вікна будинку та автомобіль”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5. З місця події вилучили уламки вибухового пристрою. Їх направлено на експертизу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
В поліції додали, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які до неї причетні.
Нагадаємо, у Рівному невідомі кинули гранату на дах приватного будинку. Внаслідок цього пошкодилась покрівля.