В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Одесской области в городе Рени ночью во дворе жилого дома взорвалась граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ренийское отделения полиции в Одесской области
"ЧП произошло этой ночью в частном дворе 42-летней местной жительницы. Взрывом повреждены окна дома и автомобиль", - говорится в сообщении.
По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В полиции добавили, в результате взрыва никто не пострадал.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.
Напомним, в Ровно неизвестные бросили гранату на крышу частного дома. В результате повредилась кровля.