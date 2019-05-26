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В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 8406 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Одесской области в городе Рени ночью во дворе жилого дома взорвалась граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ренийское отделения полиции в Одесской области

"ЧП произошло этой ночью в частном дворе 42-летней местной жительницы. Взрывом повреждены окна дома и автомобиль", - говорится в сообщении.

По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В полиции добавили, в результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.

Напомним, в Ровно неизвестные бросили гранату на крышу частного дома. В результате повредилась кровля.

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