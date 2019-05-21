У Рівному намагались підірвати будинок з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Вночі у Рівному невідомі кинули гранату на дах приватного будинку. Внаслідок цього пошкодилась покрівля. Про це повідомляє прес-центр поліції області, передає УНН.
До поліції сьогодні, 21 травня, близько 01:20 надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Бориса Степанишина.
Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що невідома особа кинула вибуховий предмет на дах будинку, який належить 45-річному рівнянину, приватному підприємцю. Внаслідок вибуху пошкоджено покрівлю.
На момент інциденту у помешканні, окрім господаря, перебувало ще четверо осіб. Ніхто з них не постраждав.
У ході проведення огляду місця події вибухотехніки виявили численні металеві уламки неправильної геометричної форми на даху будинку, сходах та прилеглій території. За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД 5. Вилучене відправлено для проведення експертизи.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, чоловік піде під суд за погрози підірвати поліцейських.