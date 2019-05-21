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В Ровно пытались взорвать дом с людьми

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Ночью в Ровно неизвестные бросили гранату на крышу частного дома. В результате повредилась кровля. Об этом сообщает пресс-центр полиции области, передает УНН.

В полицию сегодня, 21 мая, около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывнй предмет на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю. В результате взрыва повреждена кровля.

На момент инцидента в помещении, кроме хозяина, находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.

В ходе проведения осмотра места происшествия взрывотехники обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД 5. Изъятое направлено для проведения экспертизы.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним,мужчина пойдет под суд за угрозы взорвать полицейских.

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