В Луганской области пограничники остановили "КамАЗ" с 2 тоннами орехов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Грузовой автомобиль "КамАЗ" без номерных знаков задержали пограничники сегодня ночью у границы с Россией в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.
"Выявить и остановить грузовик удалось в результате реализации информации оперативных подразделений Госпогранслужбы на направлении украинского населенного пункта Козлово и российского Лозовое. Водитель покинул автомобиль и пытался скрыться, однако был задержан пограничным нарядом отдела "Белолуцк" Луганского отряда. В автомобиле находилось почти 200 ящиков лущенных орехов общим весом около 2 тонн", - сообщили пограничники.
Предварительная сумма оценки груза, который пытался переместить 25-летний житель Луганщины, составляет около 400 тысяч гривен. На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним, в "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину гражданина РФ, по прозвищу "Водяной", который является участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки".