На Луганщині прикордонники зупинили "КамАЗ" з 2 тоннами горіхів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Вантажний автомобіль “КамАЗ” без номерних знаків затримали прикордонники сьогодні вночі біля кордону з Росією в Луганській області. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.
“Виявити та зупинити вантажівку вдалося в результаті реалізації інформації оперативних підрозділів Держприкордонслужби на напрямку українського населеного пункту Козлове та російського Лозове. Водій покинув автомобіль та намагався втекти, однак був затриманий прикордонним нарядом відділу „Білолуцьк“ Луганського загону. В автомобілі знаходилось майже 200 ящиків лущених горіхів загальною вагою близько 2 тонн”, — повідомили прикордонники.
Попередня сума оцінки вантажу, який намагався перемістити 25-річний житель Луганщини, складає близько 400 тисяч гривень. На затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.
Нагадаємо, у “Борисполі” прикордонники не пропустили в Україну громадянина РФ, на прізвисько “Водяной”, який є учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ “Нічні вовки”.