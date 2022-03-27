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На Луганщине оккупанты повредили 11 домов и расстреляли собственные позиции

Киев • УНН

 • 93168 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Луганской области оккупанты повредили 11 домов, а в Попасной расстреляли собственные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает УНН.

На Луганщине оккупанты повредили 11 домов и расстреляли собственные позиции

Цитата

"Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где окупанту частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался осуществить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял собственные позиции", - говорится в сообщении.

Детали

Три многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем русских в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склады города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов - четверо. Всего в течение суток произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области - 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) - 23 полностью и 5 частично.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в села Золотое. Проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Напомним

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