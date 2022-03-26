ЗСУ спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У своєму Telegram-каналі очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ЗСУ спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю. Про це інформує УНН.
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"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм до звільнених громад. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки", - йдеться у повідомленні.
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Наразі зв’язку у місті Тростянець майже немає. Тому по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем й інформуватимуть щодо роздачі гуманітарної допомоги.
Багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими.
"Закликаю усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними. Про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим. На завтра ми організували евакуацію людей, які залишилися без житла, до більш безпечних місць. Також будемо вивозити поранених, яким потрібна допомога лікарів", - заявив чиновник.
Нагадаємо
Окупанти покидали техніку у звільненому Тростянці.