Окупанти покидали техніку у звільненому Тростянці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив світлини покинутої техніки російських окупантів у Тростянці, пише УНН.
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“Залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині”, - повідомив Генштаб під фото.
На знімках видно декілька російських танків та їх частин.
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Як писав УНН, Тростянець, що в Сумській області, українські військові напередодні звільнили від російських окупантів.
Повідомлялось, що російські окупанти тікали з Тростянця на крадених машинах та скутерах.