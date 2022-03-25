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Окупанти тікають з Тростянця на крадених авто та скутерах. ЗСУ звільнили місто

Київ • УНН

 • 352777 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти тікають з Тростянця в Сумській області на крадених машинах та скутерах. Збройні сили України звільнили місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Окупанти тікають з Тростянця на крадених авто та скутерах. ЗСУ звільнили місто

Цитата

"Українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, військові рф тікають з міста на крадених автівках та скутерах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ЗСУ за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автівки окупантів.

"На фото: російський танк Т-80 зовсім втратив голову після зустрічі з українським НЛАВом", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше Юрій Бова повідомляв, що Тростянець, що в Сумській області, звільняють від російських окупантів.

Повідомлялося, що Тростянецька громада була гарячою точкою декілька днів.

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