Оккупанты бегут из Тростянца на краденых авто и скутерах. ВСУ освободили город
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Русские оккупанты бегут из Тростянца в Сумской области на краденых машинах и скутерах. Вооруженные силы Украины освободили город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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"Украинские военные освободили город Тростянец в Сумской области. Как сообщил председатель Тростянецкого горсовета Юрий Бова, военные рф бегут из города на краденых машинах и скутерах", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ВСУ с помощью NLAW разбили российский танк Т-80 под Тростянцом. Ранее на том же месте разбили БМП, танки и машины оккупантов.
"На фото: российский танк Т-80 совсем потерял голову после встречи с украинским НЛАВом", - отмечается в сообщении.
Дополнения
Ранее Юрий Бова сообщал, что Тростянец, в Сумской области, освобождают от российских оккупантов.
Сообщалось, что Тростянецкая община была горячей точкой несколько дней.