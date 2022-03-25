Тростянець звільняють від російських окупантів – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Тростянець, що в Сумській області, звільняють від російських окупантів. Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова, передає УНН.
Цитата
"Тростянець звільняють від окупантів!!!" - написав Бова.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Тростянецька громада гаряча точка вже декілька днів. Тривають запеклі бої за Тростянець.
У Сумській області тривають бої, українські військові знищують ворожу техніку, проте є випадки, коли росіяни самі розвернули колону та поїхали геть.