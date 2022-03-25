Тростянец освобождают от российских оккупантов - мэр

Цитата

"Тростянец освобождают от оккупантов!!!" - написал Бова.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Тростянецкая громада - горячая точка уже несколько дней. Продолжаются ожесточенные бои за Тростянец.

В Сумской области продолжаются бои, украинские военные уничтожают вражескую технику, однако есть случаи, когда россияне сами развернули колонну и поехали прочь.