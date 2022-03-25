Тростянец освобождают от российских оккупантов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Тростянец, что в Сумской области, освобождают от российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова, передает УНН.
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"Тростянец освобождают от оккупантов!!!" - написал Бова.
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Ранее сообщалось, что Тростянецкая громада - горячая точка уже несколько дней. Продолжаются ожесточенные бои за Тростянец.
В Сумской области продолжаются бои, украинские военные уничтожают вражескую технику, однако есть случаи, когда россияне сами развернули колонну и поехали прочь.