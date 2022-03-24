Окупанти завдали авіаудар по найбільш густонаселеному мікрорайону Охтирки: є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Ворог обстріляв з повітря ракетами найбільш густонаселений мікрорайон Охтирки, є загиблий. Про це повідомили мер Охтирки Павло Кузьменко і голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" із літаків знову ж таки найбільш густонаселений мікрорайон міста Охтирка. Ракети влучали в багатоповерхівки... Загинули люди", - сказав мер міста Павло Кузьменко у відеозверненні з місця події.
Деталі
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький зауважив, що російська авіація знову безжалісно обстрілювала житлові багатоповерхівки на Охтирщині.
"В результаті нічних авіаударів 24 березня цивільні жителі опинилися під завалами. Рятувальники вивільнили п’ятьох постраждалих, одну людину знайшли мертвою. Роботи тривають", - написав Живицький у Telegram.
У ДСНС уточнили, що в місті Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини. В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог наносив авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.
Загалом, зі слів голови ОДА, ніч пройшла відносно спокійно на території області, крім Охтирського району.
"Тростянецької громада - гаряча точка вже котру добу. Тривають запеклі бої за Тростянець", - додав він.
Доповнення
У Сумській області тривають бої, українські військові знищують ворожу техніку, проте є випадки, коли росіяни самі розвернули колону та поїхали геть.