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Оккупанты нанесли авиаудар по самому густонаселенному микрорайону Ахтырки: есть жертва

Киев • УНН

 • 150950 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Враг обстрелял с воздуха ракетами самый густонаселенный микрорайон Ахтырки, есть погибший. Об этом сообщили мэр Ахтырки Павел Кузьменко и председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Оккупанты нанесли авиаудар по самому густонаселенному микрорайону Ахтырки: есть жертва

Цитата

"Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" с самолетов опять же самый густонаселенный микрорайон города Ахтырка. Ракеты попадали в многоэтажки... Погибли люди", - сказал мэр города Павел Кузьменко в видеообращении с места происшествия.

Детали

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что российская авиация снова безжалостно обстреливала жилые многоэтажки на Ахтирщины.

"В результате ночных авиаударов 24 марта гражданские жители оказались под завалами. Спасатели высвободили пятерых пострадавших, одного человека нашли мертвым. Работы продолжаются", - написал Живицкий в Telegram.

В ГСЧС уточнили, что в городе Ахтырка из-под завалов поврежденных жилых домов спасателям удалось высвободить пострадавшую женщину, также было деблокировано тело погибшего человека. В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели освободили из-под завалов четырех пострадавших людей, также проводилось тушение пожаров жилых домов.

В общем, по словам председателя ОГА, ночь прошла относительно спокойно на территории области, кроме Ахтырского района.

"Тростянецкая громада - горячая точка уже которые сутки. Продолжаются ожесточенные бои за Тростянец", - добавил он.

Дополнение

В Сумской области продолжаются бои, украинские военные уничтожают вражескую технику, однако есть случаи, когда россияне сами развернули колонну и поехали прочь.

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