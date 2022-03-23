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На Сумщині вже друга колона окупантів розвернулася й поїхала геть – голова ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Сумській області тривають бої, українські військові знищують ворожу техніку, проте є випадки, коли росіяни самі розвернули колону та поїхали геть. Про це повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

На Сумщині вже друга колона окупантів розвернулася й поїхала геть – голова ОВА

Цитата

"Сьогодні були вибухи в Конотопському районі, але не можу говорити, які громади. Ситуація по області ускладнюється, але точково знищуються колони ворога, бронетехніка. Деякі підрозділи російських військ розвертаються повертаючись назад, відмовляючись воювати у нас. Розвертаються. Це вже у нас такий другий випадок організованого виїзду та відмови російських військових брати участь у геноциді українців. По спілкуванню з першим командиром, який вивів велику колону техніки, велику кількість військових, він сказав, що в росії його розстріляють або посадять, але він не може далі продовжувати воювати з мирними людьми", - розповів Живицький.

Деталі

За його словами, в деяких населених пунктах області йдуть бої. Продовжуються обстріли південного передмістя Сум, працюють ворожі "Гради".

"Дуже часто вони виставлені й б'ють практично по одних й тих самих напрямках. Незрозуміло, навіщо: там приватні будинки, житлова забудова", - сказав Живицький.

Доповнення

Окупанти у Тростянці на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню.

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