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В Сумской области уже вторая колонна оккупантов развернулась и поехала прочь - председатель ОВА

Киев • УНН

 • 243797 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Сумской области продолжаются бои, украинские военные уничтожают вражескую технику, однако есть случаи, когда русские сами развернули колонну и уехали. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

В Сумской области уже вторая колонна оккупантов развернулась и поехала прочь - председатель ОВА

Цитата

"Сегодня были взрывы в районе Конотопа, но не могу говорить, какие общины. Ситуация по области осложняется, но точечно уничтожаются колонны врага, бронетехника. Некоторые подразделения российских войск разворачиваются возвращаясь назад, отказываясь воевать у нас. Это уже у нас второй такой случай организованного выезда и отказа российских военных участвовать в геноциде украинцев. По общению с первым командиром, который увел большую колонну техники, большое количество военных, он сказал, что в россии его расстреляют или посадят, но он не может далее продолжать воевать с мирными людьми", - рассказал Живицкий.

Детали

По его словам, в некоторых населенных пунктах области идут бои. Продолжаются обстрелы южного пригорода Сум, работают вражеские "Грады".

"Очень часто они выставлены и бьют практически по одним и тем же направлениям. Непонятно, зачем: там частные дома, жилая застройка", - сказал Живицкий.

Дополнение

Оккупанты в Тростянце Сумской области расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.

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