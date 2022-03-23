В Сумской области уже вторая колонна оккупантов развернулась и поехала прочь - председатель ОВА

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"Сегодня были взрывы в районе Конотопа, но не могу говорить, какие общины. Ситуация по области осложняется, но точечно уничтожаются колонны врага, бронетехника. Некоторые подразделения российских войск разворачиваются возвращаясь назад, отказываясь воевать у нас. Это уже у нас второй такой случай организованного выезда и отказа российских военных участвовать в геноциде украинцев. По общению с первым командиром, который увел большую колонну техники, большое количество военных, он сказал, что в россии его расстреляют или посадят, но он не может далее продолжать воевать с мирными людьми", - рассказал Живицкий.

Детали

По его словам, в некоторых населенных пунктах области идут бои. Продолжаются обстрелы южного пригорода Сум, работают вражеские "Грады".

"Очень часто они выставлены и бьют практически по одним и тем же направлениям. Непонятно, зачем: там частные дома, жилая застройка", - сказал Живицкий.

Дополнение

Оккупанты в Тростянце Сумской области расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.