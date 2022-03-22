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Окупанти на Сумщині викрадають автобуси та автівки спецслужб: можуть хотіти прорватися в інші міста - ОДА

Окупанти на Сумщині викрадають автобуси та автівки спецслужб: можуть хотіти прорватися в інші міста - ОДА

Київ • УНН

 • 194372 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти постійно викрадають шкільні автобуси, автомобілі спецслужб та цивільні машини на Сумщині. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"Цинізму та мародерствам російських окупантів на Сумщині немає меж. Орки постійно викрадають шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини. Ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст", - написав Живицький.

Деталі

За його словами, лише за минулі дві доби військові рф викрали понад 10 автівок, серед яких автобус, "швидка" та пожежна машини.

"Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами!" - наголосив Живицький.

Доповнення

В Охтирському районі Сумської області близько 300 російських військових відмовились виконувати наказ та покинули район бойових дій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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