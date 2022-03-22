В Сумській області 300 російських військових відмовилися виконувати наказ та покинули район бойових дій

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"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції", - зазначили в Генштабі.

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Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.