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В Сумській області 300 російських військових відмовилися виконувати наказ та покинули район бойових дій

В Сумській області 300 російських військових відмовилися виконувати наказ та покинули район бойових дій

Київ • УНН

 • 271248 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Охтирському районі Сумської області близько 300 російських військових відмовились виконувати наказ та покинули район бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цитата

"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо 

Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.

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