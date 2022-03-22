В Сумской области 300 российских военных отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военных отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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"В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции", - отметили в Генштабе.
Напомним
Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.