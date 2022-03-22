Оккупанты в Сумской области похищают автобусы и машины спецслужб: могут хотеть прорваться в другие города - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты постоянно похищают школьные автобусы, автомобили спецслужб и гражданские машины в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Цинизму и мародерствам российских оккупантов в Сумской области нет предела. Орки постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины. Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться к другим городам", - написал Живицкий.
Детали
По его словам, только за прошедшие двое суток военные рф похитили свыше 10 автомобилей, среди которых автобус, "скорая" и пожарная машины.
"Теперь важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями!" - подчеркнул Живицкий.
Дополнение
В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военных отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий.