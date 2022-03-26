Оккупанты побросали технику в освобожденном Тростянце
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал фото брошенной техники российских оккупантов в Тростянце, пишет УНН.
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“Остатки техники российских оккупантов в Тростянце на Сумщине", - сообщил Генштаб под фото.
На снимках видно несколько русских танков и их частей.
Ранее
Как писал УНН, Тростянец, что в Сумской области, украинские военные накануне освободили от российских оккупантов.
Сообщалось, что русские оккупанты бежали из Тростянца на краденых машинах и скутерах.