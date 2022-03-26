ВСУ совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю-председатель ОГА

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"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденных общин. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем и информировать о раздаче гуманитарной помощи.

Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными.

"Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным. На завтра мы организовали эвакуацию людей, оставшихся без жилья, в более безопасные места. Также будем вывозить раненых, которым нужна помощь врачей", - заявил чиновник.

Напомним

Оккупанты покидали технику в освобожденном Тростянце.