ВСУ совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю-председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ВСУ совместно с местными жителями уволили Тростянец и Боромлю. Об этом информирует УНН.
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"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденных общин. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем и информировать о раздаче гуманитарной помощи.
Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными.
"Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным. На завтра мы организовали эвакуацию людей, оставшихся без жилья, в более безопасные места. Также будем вывозить раненых, которым нужна помощь врачей", - заявил чиновник.
Напомним
Оккупанты покидали технику в освобожденном Тростянце.