На Луганщині окупанти пошкодили 11 будинків та розстріляли власні позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Загалом впродовж доби у Луганській області окупанти пошкодили 11 будинків, а в Попасній розстріляли власні позиції. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", - йдеться у дописі.
Деталі
Три багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.
Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо. Загалом упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду та 15 га сухої трави.
Без електроенергії перебувають 95 312 споживачів: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.
Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.
Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води до села Золоте. Проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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