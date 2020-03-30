В Луганской области депутата и его сына будут судить за хищение 140 тыс. грн

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Луганской области будут судить депутата одного из районных советов и его сына, которые подозреваются в хищении 140 тысяч гривен при закупке продуктов в психоневрологический интернат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.