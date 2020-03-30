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На Луганщині депутата і його сина судитимуть за розкрадання 140 тис. грн

На Луганщині депутата і його сина судитимуть за розкрадання 140 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Луганщині судитимуть депутата однієї із районних рад та його сина, які підозрюються у розкраданні 140 тисяч гривень під час закупівлі продуктів до психоневрологічного інтернату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

“Прокуратура Луганської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата однієї з районних рад області та його сина за фактом розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 140 тис. гривень”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, депутат-керівник комунального закладу разом зі спільником організував злочинну схему при закупівлі продуктів харчування до психоневрологічного інтернату. Використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, вартість товарів умисно завищувалася, що призвело до незаконного заволодіння коштами, вказали у прокуратурі.

Вказаній особі інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 (розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені групою осіб) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (організація та керування внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене групою осіб) КК України.

Спільник депутата обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Нагадаємо, на Вінниччині повідомили про підозру екскерівнику одного з казенних науково-виробничих підприємств через розтрату 100 тисяч доларів

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