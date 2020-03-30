На Луганщині депутата і його сина судитимуть за розкрадання 140 тис. грн

КИЇВ. 30 березня. УНН. На Луганщині судитимуть депутата однієї із районних рад та його сина, які підозрюються у розкраданні 140 тисяч гривень під час закупівлі продуктів до психоневрологічного інтернату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.