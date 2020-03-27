На Вінничині ексдиректора підприємства підозрюють у розтраті 100 тис. доларів

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Вінниччині повідомили про підозру екскерівнику одного з казенних науково-виробничих підприємств через розтрату 100 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Вінницькій області.