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На Вінничині ексдиректора підприємства підозрюють у розтраті 100 тис. доларів

На Вінничині ексдиректора підприємства підозрюють у розтраті 100 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На Вінниччині повідомили про підозру екскерівнику одного з казенних науково-виробничих підприємств через розтрату 100 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Вінницькій області.

"Прокуратурою Вінницької області забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчим відділом Управлінням СБ України у Вінницькій області, за фактом розтрати коштів службовими особами одного з Казенних науково-виробничих об’єднань, що займаються розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів", - сказано у повідомленні.

Так, у 2018 році між даним підприємством та іноземною фірмою укладено контракт про постачання лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм.

Згідно з умовами даного контракту іноземна фірма мала поетапно забезпечити підготовку експертної ліцензії на поставку продукції на територію України, доставку товару, монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання технічного персоналу, а Казене підприємство в свою чергу мало здійснити поетапну оплату по факту виконання даних умов контракту.

В порушення вимог договору, керівник Казеного підприємства перерахував грошові кошти у сумі 100 тис. доларів США на рахунок іноземної фірми без проведення попередніх пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу, а також без введення лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів в експлуатацію.

За вказаним фактом колишньому керівнику Казеного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
За вчинення вказаного злочину, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні викрили працівників відомої торгівельної мережі, які привласнили 6 млн гривень.

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